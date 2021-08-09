Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı.

Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.

31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

Süper Lig heyecanı başlıyor! Açılış haftasında üç büyüklere verilen oranlar dikkat çekti
Süper Lig heyecanı başlıyor! Açılış haftasında üç büyüklere verilen oranlar dikkat çekti
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var
Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Yonca Evcimik Şahan Gökbakar
Spor Muslera Merve Çoban Burak Elmas Lionel Messi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:13:43. #1.14#

title