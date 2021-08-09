Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.
Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı.
Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.
31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak