Alex, Kulübün Sosyal Medya Hesaplarından Fenerbahçelilere Mesaj Gönderdi

Eski Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

Alex çekmiş olduğu videoda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba benim Türkiye'deki dostlarım ve elbette Fenerbahçeli dostlarım. Sizlere yeniden mesaj gönderebilmek gurur verici. Öncelikle hepinize kocaman sarılıyorum. Bu fırsatla Başkanımız Ali Koç'u hem tebrik ediyor hem de başkan olacağı süre boyunca mükemmel işler yapacağına inanıyorum.

"UZAKTA OLSAM DA HEP DESTEKÇİNİZ OLDUĞUMU BİLİN"

Umuyorum Fenerbahçe yeniden eski başarılı günlerine dönecek. Orada yaşadığım günler harika ve unutulmaz hatıralarla doluydu. Uzakta olsam da aslında beraber olduğumuzu ve hep destek olduğumu bilmenizi isterim."

Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Alex, "Bu cümleye bayıldım. Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.