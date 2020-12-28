Alex de Souza yorumculuğu bıraktı, yeşil sahalara geri dönüyor: Antrenör olacağım
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Alex de Souza yorumculuğu bıraktı, yeşil sahalara geri dönüyor: Antrenör olacağım

28.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:58
Alex de Souza yorumculuğu bıraktı, yeşil sahalara geri dönüyor: Antrenör olacağım

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, yorumculuk yaptığı ESPN Brazil kanalından ayrıldı. Antrenörlük yapmak için görevini bıraktığını ifade eden Alex'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla taraftarların gönlünü kazanan Alex de Souza, belirli bir süredir ESPN Brazil kanalında yorumculuk yapıyordu.

"ANTRENÖR OLACAĞIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Alex, yorumculuğu bıraktığını duyurdu. Bir takipçisinin, "Kovuldunuz mu yoksa istifa mı ettiniz? Çünkü bir futbol maçını nasıl analiz edileceğini bilen birkaç yorumcudan birisin" sorusuna yanıt veren Alex de Souza, antrenör olmak için görevinden ayrıldığını söyledi. Alex, "Hayır. Antrenör olacağım. Sadece bu" ifadelerini kullandı. 43 yaşındaki spor adamının bu sözleri taraftarları heyecanlandırırken, 'Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönecek mi' sorularını akıllara getirdi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELECEĞİNİ SANMIYORUM"

2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Alex de Souza, antrenörlük eğitimi için kurslara gidiyordu. Kurslarını tamamlayan Alex'in Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönebileceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz yaz bu konuda açıklama yapan Alex de Souza, "Şu an için henüz erken ve Fenerbahçe'den böyle bir teklif geleceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yorumları (1)
EFSANE KAL: gelme abim gelme bu taraftar seni de harcar. ne feneri ne başka takımı hepsi aynı. biz alışkınız takımları için futbolculuğunda ne büyük başarılar elde edenleri, teknik direktör olup bir başarısızlıklarında harcamaya.
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