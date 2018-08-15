Alcatel 7, İnce ve 18: 9 Ekranlı Bütçe Dostu Akıllı Telefon

Alcatel Bütçe Dostu yeni akıllı telefon duyurdu!



Alcatel 7, ince ve 18: 9 Ekranlı Bütçe Dostu Akıllı Telefon. Metropcs'e özel bir fiyatla 179.99$'a satışa sunuldu.

Büyük geniş ekranlar aslında hiçbir zaman dominant form faktörü olmadı. Ancak ince ve uzun ekrana sahip olanlar bunun bir istisnasını oluşturabilir. Fransız Akıllı Telefon markası Alcatel yeni modeli ALCATEL 7 'yi duyurdu.

Alcatel 7 Özellikleri Neler?



Aslında dövizin cep yaktığı şu günlerde 179.99$ satış fiyatı ile MetroPCS'e özel olarak sunulan bu model, ülkemize gelse fena olmazdı. Heyecan verici tarafı sadece düşük fiyatı değil elbette. 2.5 Ghz MediaTek işlemci (( çekirdekli MT6763) 2GB RAM ve 32 GB depolama alanı kimin işini görmez ki. ÜStelik 4.000 mAh'lik bir batarya, 8 Megapiksellik tek bir kamera, parmak izi okuyucu ve Yüz Tarama ile açma özelliği bile sunuyor.

Bir başka dikkat çekici tarafı, Alcatel'in 18: 9 oranında 6 inç, 2160 x 1080 çözünürlük ekranına sahip olması. Maksimum kullanım alanı sunmak için gereksiz boşluklar çıkarılmış. İşletim sistemi tarafında ise Alcatel 3V modelinde denediği gibi Android Go yüklü olacak.

https://www.teknotalk.com/alcatel-7-ozellikleri-64986/