Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendilerinin de istediği ancak sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için çarpıcı itiraflarda bulundu. Albayrak, üç futbolcuyla kendi ofisinde çekilmiş fotoğraflarının olduğunu ancak bunları paylaşmadığını dile getirdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların da ilgilendiği ancak sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Vedat Muriqi'in kendi ofisinde ağlarken çekilmiş fotoğrafının olduğunu söyleyen Albayrak, İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini ancak ve elinde bazı fotoğraflar olmasına rağmen bunları paylaşamadığını dile getirdi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Gedson Fernandes transferini yetiştirmek için hem Türkiye'den hem de İngiltere'den 2 uçak kiraladık. Söz vermişsiniz saatle yarışıyorsunuz insanlar beklentiye sokmuşsunuz. Sis vardı, transferi yetiştiremesek vay başımıza gelenlere. İngiltere'de 50 bin pounda uçak tuttuk. Evine de ambulans gönderdik.

"EURO DÜZEYİNDE PRİM VERDİM, HELALİ HOŞ OLSUN"

Gece 02:00'de başkanı arayıp uçak kiralamak için izin aldım. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok ilgilendi ve uğraştı. Sabah 09:34'te uçağı buradan kaldırdık ve transferin yetişmesi için saat 17:00'ye kadar Londra'ya gidip oyuncuyu alıp getirmesi gerekiyordu. Pilotlara, "Gerekirse benzin ikmalini havada yapın, 17:00'ye kadar getirirseniz size euro düzeyinde prim vereceğim" dedim. Verdim de... Helali hoş olsun.

İngiltere'de sis vardı, uçağı internetten takip ettik. Uçak kalkarken arıza yaptı. Pilotları saat 16:50'de getirdi. Kuş gibi hafifledim, mutlu oldum. Çok stres yaşadım.

"MOHAMED TRANSFERİ 1 AY SÜRDÜ"

Mohamed'in transferi bizi en çok zorlayan operasyondu. Tam 1 ay sürdü. Hocamızın çok önceden listesinde olan bir oyuncu idi.4 milyon dolar verip bonservisini alacağız. Satın alma opsiyonu bizde. Saint Etienne araya girdi, Mısır kulübünde 2-3 yönetim değişti. Menajerler devreye girdi. Önce kiralık sonra satış dediler. Sabahlara kadar Fatih hocam, Şükrü Hanedar, bütün arkadaşlarımız çalıştık. 2 gece sabahladık. Uyumayabilirsiniz ama o stres yeter.

"İRFAN CAN GALATASARAY'A GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim.

"VEDAT BOYNUMA SARILIP AĞLADI"

Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın fotoğrafları var. İrfan çok istedi gelmeyi. Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik. Üzerine çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye Fernandes'i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar.

"OMAR'I GEREKİRSE AMERİKA'YA TEDAVİYE GÖNDERECEĞİZ"

Pazar sabahı Omar'ı kahvaltıya aldım, çocukları ile. Bir gözünde zaten sorun yok. Diğer gözünde ise 30-40 cm'a kadar diğer gözü ile görmeye başladı. Amerika'da doktor bulduk. Her hafta görüntülü tedavi uyguluyor. Gerekirse tedavi için bakanlıklardan izinleri tamamlayıp Amerika'ya göndereceğiz. İlik nakli de gerçekleştirilecek. Çok ümitliyiz. Kulübün, Galatasaray'ın büyüklüğüne hayran... Çok mutlu, çok iyi ailesi var. Galatasaray'ı, vefasını anlata anlata bitiremiyor.