Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: MB'nin 300-350 baz puanlık indirim alanı var

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Yıl sonuna baktığımızda baz senaryoda TCMB'nin 425 baz puanlık indirimine ek olarak 300-350 baz puanlık bir indirim alanı daha olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: MB'nin 300-350 baz puanlık indirim alanı var

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Yıl sonuna baktığımızda baz senaryoda TCMB'nin 425 baz puanlık indirimine ek olarak 300-350 baz puanlık bir indirim alanı daha olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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