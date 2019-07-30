Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: MB'nin 300-350 baz puanlık indirim alanı var
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Yıl sonuna baktığımızda baz senaryoda TCMB'nin 425 baz puanlık indirimine ek olarak 300-350 baz puanlık bir indirim alanı daha olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Yıl sonuna baktığımızda baz senaryoda TCMB'nin 425 baz puanlık indirimine ek olarak 300-350 baz puanlık bir indirim alanı daha olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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