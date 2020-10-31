Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Alaves - Barcelona maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
31.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:00
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ALAVES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alaves - Barcelona, İspanya La Liga maçı 31 10 2020 günü, saat 23.00'te başlayacak.
ALAVES - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Alaves - Barcelona maçı ücretli yayın platformu S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD kanalından yayınlanacak.
ALAVES - BARCELONA HANGİ KANALDA?
Alaves - Barcelona maçı S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD kanalından yayınlanacak.