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Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satışına büyük ilgi

Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satışına büyük ilgi
08.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:24

Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satışına büyük ilgi Alaşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan stantta 50 ton sebze ve meyve piyasanın yarı fiyatına satıldı Artan sebze ve meyve fiyatları sonrası devreye giren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet...

Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satışına büyük ilgi

Alaşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan stantta 50 ton sebze ve meyve piyasanın yarı fiyatına satıldı

MANİSA - Artan sebze ve meyve fiyatları sonrası devreye giren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kadın Kooperatifinin işbirliğiyle piyasa değerinin yarı fiyatına sebze ve meyve satışının yapıldığı tanzim satışı hayata geçirdi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta 50 ton sebze ve meyve, piyasa değerinin çok altında satılınca vatandaşların da yüzü güldü.

Son günlerde sebze ve meyve fiyatlarının artması üzerine, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu devreye girip, Kadın Kooperatifi ile işbirliği yaparak, Tanzim Satış Noktası kuruldu. Tanzim Satış Noktasında 50 ton sebze ve meyve satışı yapılırken, Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından tanzim satış noktasına gelen vatandaşların ateşi ölçülüp, maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen satışlarda sebze ve meyve fiyatlarının piyasadan yüzde 30 ila yüzde 50 daha ucuz olması vatandaşların da yüzünü güldürdü.

"Amacımız halkımıza rahat bir nefes aldırmak"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu hafta fiyatlar çok yüksekti, bizde vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla toptan fiyatına ürünlerimizi getirdik. Bu ürünlerimizin içinde lüks sebze meyve yok, sadece tencereye girebilecek ürünler bulunuyor. Kabak, patlıcan, biber, domates gibi ürünler bulunuyor. İnşallah bu sağlıklı gıdaları halkımızla buluşturup, onları bu zorlu günlerde biraz daha rahatlatmak istiyoruz. Amacımız pazarcı arkadaşlarımıza engel olmak değil, halkımıza bir nebze de olsa nefes aldırmak. Pazarcı esnafımızın da bu zorlu süreçte fiyatlarda halkımıza biraz daha yardımcı olmalarını diliyoruz." dedi.

Vatandaşlar da belediyenin yaptığı hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, pazarda fiyatların aşırı derece yükselmesinin alım güçlerini iyice düşürdüğünü belirterek, tanzim satış standı sayesinde evlerine daha ucuza yiyecek götürebileceklerini belirtti.

Alaşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satışına büyük ilgi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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