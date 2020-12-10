Alaplı OSB'de bin 400 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) önümüzdeki yıl yer tahsis edilen girişimcilerin yatırımlarının devreye girmesiyle bin 400 kişiye yeni istihdam sağlanması beklendiğini söyledi.

Zonguldak Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Alaplı OSB'nin yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Ocak, eksiksiz ve modern altyapıya sahip bölgenin yeni yatırımcıları teşvik ettiğini ve yer tahsis edilen 30 girişimcinin, yeni yılda yatırımlarının devreye girmesiyle bin 400 kişiye yeni istihdam sağlanacağını söyledi. Alaplı OSB'de bacaların tütmesi için gün saydıklarını ifade eden Ocak, "Ancak, söz konusu fabrikalarda üretilecek olan ihracat ürünlerinin liman sorunu sebebiyle nasıl sevk edileceği noktasında soru işaretleri var" dedi.

Alaplı ilçesinde, yaklaşık 22 yıl önce başlayan ve 457 bin metre kare alanı kapsayan OSB'de yatırımın tamamlanmasıyla birlikte 2-3 yıl içinde ilçede tek bir işsiz genç kalmayacağını belirten Recep Ocak şöyle dedi:

"Alaplı OSB'de tahsisi yapılıp üretime başlayacak firmaların yüzde 90'ının ihracat firması olması sebebiyle, ilçemizin acilen limana ihtiyacı vardır. Sanayi kenti Kdz. Ereğli'nin de yeterli limanı olmaması Alaplı ALPORT Liman projesini yeniden gündeme getirmiştir. ÇED raporu tamamlanan ve Alaplı için hayati önemi bulunan ALPORT Liman projesinin hayata geçmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Yapımı devam eden fabrikalardan beş tanesi üç ay içinde üretime başlayacak, ilçede bir tek gencin bile işsiz kalmaması için mücadele ediyoruz ve ilk etapta bu fabrikalarda 400 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz."

"Firmaların yüzde 90'ı ihracat yapacak ama limanımız yok"

Alaplı OSB'de tahsisi yapılan firmaların yüzde 90'ının ihracat yapacağını belirten Ocak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle vurguladığı önemli ekonomik hedeflerde, üretim ve ihracat hep ön sıralarda. Devletimiz bu nedenle bu konuda pek çok destek sundu, sunuyor. Ülkenin neresinde olursa olsun ihracat yapanın, üretimin önünü açmaya gayret ediyor. Bizler de yıllardır Alaplı OSB'mizi büyütmek, daha fazla yatırımcı çekmek, bölgemizden yapılan ihracat miktarını arttırmak için hep birlikte aynı duruş ve duygularla yoğun bir mesainin içerisindeyiz. Sabırla uğraştığımız, adeta ilmek gibi ördüğümüz Organize Sanayi Bölgemize yatırımcıyı çekmeye çalıştık. Ancak, buradaki firmaların yüzde 90'ı ihracat firması olması sebebiyle ilçemizin acilen limana ihtiyacı vardır. Sanayi kenti Kdz. Ereğli'nin de yeterli limanı olmaması Alaplı ALPORT Liman projesini yeniden gündeme getirmiştir. Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri ulaşabilmesi ve Alaplı'nın buna katkı sağlayabilmesi için bölgemizin acilen limana ihtiyacı vardır. Vurguladığımız nedenlerle Alaplı'yı ticari bir limanı olmadan düşünmek imkansızdır. Batı Karadeniz bölgesinde ki ihracat kapısı olacak. Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşılması için iş dünyasının temsilcileri olarak bu noktada karar mercilerinden beklentimiz, Kdz Ereğli ve Alaplı OSB'deki yatırımcılarla da durumun istişare ve analiz edilerek, ticari liman faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için Alaplı ALPORT limanının yapılmasıdır . Bu noktada alınacak kararlar şehrimizin ekonomisini direkt etkileyecek, yatırımcılarımız için de son derece önemli ve elzem bir karar olacaktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı