Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda turuncu-yeşilli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.
Malatya'ya hareket eden turuncu-yeşilli ekip, kampa girecek.
AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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