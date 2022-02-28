Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

AA, Mustafa Kurt - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı.

İdmanda, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli takım, maç hazırlıklarını yarın akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor-Gaziantep FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 3 Mart Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Cengiz Aydoğan, Gaziantep FK, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title