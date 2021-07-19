Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor stoper eksiğini Slovenyalı stoper Miha Mevlja ile sonlandırdı.

Alanyaspor stoper eksiğini Slovenyalı stoper Miha Mevlja ile sonlandırdı. Mevlja, kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Tzavellas gittikten sonra stoper mevkiinde eksikleri olduğunu söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tzavellas'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Miha Mevlja ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini çok sayıda isteyen kulüp vardı ama bizi tercih etti. İnşallah hayırlı bir sezon geçirir ve kulübümüze faydalı olur" dedi.

Miha Mevlja ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için yeni bir deneyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'ye iyi tanıyorum. Alanya ile ilgili çok güzel sözler duydum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onları mutlu edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tamamıyla konsantreyim" diye konuştu. - ANTALYA

Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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