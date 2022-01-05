Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli gözetiminde Alanyaspor tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Antrenmanı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu da izledi. Takım, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA