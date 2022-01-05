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Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli gözetiminde Alanyaspor tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Antrenmanı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu da izledi. Takım, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

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