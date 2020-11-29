Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü
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Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü

29.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:01
Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 37. dakikada Babacar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Zirvedeki yerini koruyan Alanyaspor, bu sezon 9. maçında 7. galibiyetini alarak yenilmezliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Efecan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşu ağlarla buluştu. Babacar böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

9 MAÇ, 7 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

Alınan bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Alanyaspor ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirerek 23 puanla zirvede yer aldı. Bu sezon 7. galibiyetini elde etti. Konyaspor ise iki hafta sonra mağlup olarak 12 puanda kaldı

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Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Alanyaspor kalesinde toplamda 3 gol gördü. Jose Marafona 6. kez kalesini gole kapattı

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

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