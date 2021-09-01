Alanyaspor, Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, 3 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, haftanın ilk çalışmasını altyapı teknik sorumlusu Semih Tokatlı, kondisyoner Giovanni Melchiorre, performans antrenörü Alican Sümbül, kaleci antrenörü Miguel Miranda ve Mehmet Altundal gözetiminde gerçekleştirdi.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden