Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i!

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Alanyaspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'LERİ

Alanyaspor Galatasaray maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Viana, Lima, Aliti, Enes Keskin, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Ianis Hagi, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.