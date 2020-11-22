Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü
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Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü

22.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:16

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u Salih Uçan ve Berkan Kutlu'nun golüyle 2-0 mağlup etti. Alanyaspor bir maç eksiğine rağmen averajla ligin lideri olmaya devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisinin kazananı 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Antalyaspor'un çiçeği burnunda hocası Ersun Yanal, takımının başında çıktığı ilk maçta yenilgiye engel olamadı.

YENİLGİSİZ LİDER DURUMDA

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü
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