Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u Salih Uçan ve Berkan Kutlu'nun golüyle 2-0 mağlup etti. Alanyaspor bir maç eksiğine rağmen averajla ligin lideri olmaya devam etti.