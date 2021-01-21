Alanyaspor'dan Ufuk ve Efecan açıklaması
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Alanyaspor'dan Ufuk ve Efecan açıklaması

21.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:07
Alanyaspor'dan Ufuk ve Efecan açıklaması

AYTEMİZ Alanyaspor'da kaleci Ufuk Ceylan'ın elinde yeni bir tendon kopması sonucu ikinci kez ameliyat olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı, tedavisi süren Efecan Karaca'nın ise bireysel antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.

AYTEMİZ Alanyaspor'da kaleci Ufuk Ceylan'ın elinde yeni bir tendon kopması sonucu ikinci kez ameliyat olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı, tedavisi süren Efecan Karaca'nın ise bireysel antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor'dan 'Futbolcularımızın sağlık durumları hakkında bilgilendirme' başlığıyla açıklama yapıldı. Ufuk Ceylan ve Efecan Karaca'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Sol elinde oluşan tendon kesisi nedeniyle daha önce ameliyat olan futbolcumuz Ufuk Ceylan, tedavi süreci sırasında yaşadığı yeni bir tendon kopması sonucu ikinci kez ameliyat oldu. Tedavi süreci devam eden futbolcumuzun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kasığında ağrı bulunan ve tedavisine başlanan futbolcumuz Efecan Karaca ise yarından itibaren bireysel antrenmanlara başlayabilecek. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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