Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
12.08.2020 00:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:25
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman öncesi, doğum günü olan Mustafa Pektemek için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Takım kutlamanın ardından antrenmana başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor daha sonra dar alanda pas ve yön değiştirme çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. - ANTALYA
Kaynak: İHA