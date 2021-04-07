Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı
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Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı

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Alanya'nın forveti Babacar, maçın ikinci yarısında boş kaleye topu atamadı. İnanılmaz bir fırsatı kaçıran 28 yaşındaki oyuncu, sadece ekran başındakileri değil, takım arkadaşlarını da şoke etti. Salih Uçan da maçın ardından, "Babacar'ın kaçırdığı pozisyon çok netti" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta konuk ekip inanılmaz bir fırsatı harcadı. Beşiktaş'ın 1-0 önde götürdüğü 52'inci dakikada Alanya'da savunmanın arasına sarkan Bareiro topu kale sahasına gönderdi. Babacar ise bomboş durumda boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti. Pozsiyonun ardından büyük üzüntü yaşayan Babacar, pası atan takım arkadaşına da hafif bir tepki gösterdi. Senegalli oyuncu, 66'ıncı dakikada yerini Kadzior'a bıraktı.

"BUNLAR KAÇMAMALIYDI"

Babacar'ın takım arkadaşı Salih Uçan da kaçan pozisyona inanamadı. Maçın ardından Salih, pozisyonla ilgili, "Yani çok net fırsatlar kaçırdık. Takım arkadaşlarıma kızmıyorum, bireysel olarak konuşmuyorum. Babacar'ın kaçırdığı pozisyon çok netti. Bunları atmamız gerekiyor" diye konuştu.

Alanyaspor'da Babacar boş kaleye gol atamadı!
Bu gol nasıl kaçar! Alanya'nın forveti inanılmazı başardı
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