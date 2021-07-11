Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
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Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı

Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık kampı için geldiği 1300 rakımlı Lavanta Tepesi'nde antrenmanlara devam ediyor.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık kampı için geldiği 1300 rakımlı Lavanta Tepesi'nde antrenmanlara devam ediyor.

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlık kampı için bulunduğu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Lavanta Tepesi'nde antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışan futbolcular kuvvet, pas ve top kapma çalışması ile dayanıklılık ve taktik çalışması yaptı. Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Cristian Borja da antrenman çalışmalarını sürdürürken, Marafona, Fatih Aksoy, Nemanja Milunovic, Erdinç Mergen de takımla antrenmanda yer aldı. 1300 rakımlı yerleşkede kampa devam eden Aytemiz Alanyaspor, 13 Temmuz Salı günü, Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da yer alan Zorya ile hazırlık maçı yapacak. - BURDUR

Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı
Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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