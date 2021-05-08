Alanya maçının tekrarlanması için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, yine ret cevabı aldı
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Alanya maçının tekrarlanması için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, yine ret cevabı aldı

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili tekrarlansın başvurusunu reddetti. Dün Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, konuyu Tahkim'e taşıyacaklarını ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıklamıştı. Ancak Tahkim'den de beklenen karar çıkmadı. Alanya maçının tekrarlanma ihtimali kalmadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü ve Sarı-Lacivertlileri'in istediği sonuç çıkmadı.

TFF'nin ret kararına itiraz eden sarı-lacivertli kulübün başvurusuyla ilgili bugün yapılan toplantıda alınan karar şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; - TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, Karar verilmiştir.".

Karar verilmiştir.

Alanya maçının tekrarlanması için Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, yine ret cevabı aldı
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