Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı

Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Feghouli krizi patlak verdi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve oyna alınmayan Cezayirli yıldız, maç önce ve maç esnasında ısınmaya çıkmayarak tepki gösterdi.

Galatasaray'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve FIFA'ya giden Sofiane Feghouli, kriz çıkardı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in sürpriz şekilde takımdan kestiği Sofiane Feghouli, maç öncesinde ısınma çalışmalarında yer almadı. Belhanda başta olmak üzere Terim'in yedek bıraktığı tüm isimler ısınmaya çıkarken, Cezayirli futbolcunun soyunma odasında maçın başlamasını beklemesi dikkat çekti.

MAÇ ESNASINDA DA ISINMAYA GİTMEDİ

Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında yedek oyuncular Arda, Ömer, Emre, Diagne ve Belhanda'yı ısınmaya gönderdi. Cezayirli futbolcu Feghouli ise yedek kulübesinden ayrılmadı.

İNDİRİM KRİZİ OLMUŞTU

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

TERİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Maç sonrası Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarında indirime gitmemesi konusunun sorulmasına tecrübeli teknik adam, "Sayın başkanımızın ifadesi doğrudur iki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları onlar, teknik olarak da cezayı ben veririm. O işler ayrı, bu ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Uzun yerlerden geldiler, maçlar oynadılar. Daha önceki maçlara da baktığımızda zaman zaman onları da dinlendirdiğimiz oluyor. O işlere ben müdahil olmam, teknik tarafında kalırım işin." yanıtını verdi.