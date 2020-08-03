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Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı beldesinde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk' un dövüldüğünü iddia ettiği yerinde olduğu 5 eğlence kulübü ve mekan koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı
03.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.08.2020 23:02

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'ın dövüldüğü iddiasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek tepki gösterdiği Alaçatı'daki eğlence yerinin de aralarında bulunduğu ünlü mekanlara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 gün kapama cezası verildi.

TEDBİRLERE UYULMAYINCA KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Kovid-19 salgını nedeniyle sezonu geç açan ve virüse karşı çeşitli tedbirler alarak müşterilerine hizmet veren Alaçatı'daki 'beach'ler ve eğlence mekanları bayramda turistlerin akınına uğradı. Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre mekanlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılınca kaymakamlık devreye girdi. Yetkililer yaptıkları sıkı kontroller sonrası birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti.

DAHA ÖNCE 4 KEZ TUTANAK TUTULAN MEKANLAR KAPATILDI

Daha önce de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan aralarında Rise n Shine, Tren Ayayorgi ve Shu gibi ünlü mekanların da bulunduğu 6 işletmeye 15 gün kapama cezası verildi.

ÜNLÜ MANKENİN DÖVÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ MEKAN DA KAPATILDI

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlardan biri de Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının geçen Cuma akşamı dayak yediklerini iddia ettikleri The Beach of Momo oldu. Kyryliuk'un mekanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradığını söyleyip paylaştığı fotoğrafları olay olmuş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili açıklama yapmıştı: "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz."

Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı

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