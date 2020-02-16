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Al Nassr, Galatasaray'dan Maicon'un bonservisini almak istiyor

Al Nassr, geçtiğimiz sonunun devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon'un bonservisi için yaklaşık 26 milyon lirayı gözden çıkardı.

16.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:04
Al Nassr, Galatasaray'dan Maicon'un bonservisini almak istiyor

'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti. Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için Araplar 4 milyon euroyu (26 milyon lira) gözden çıkardı.

TERİM TAKIMDA İSTEMİYOR

Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

(Takvim)

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