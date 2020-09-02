HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Al Ittihad'dan Garry Rodrigues itirafı: Olympiakos'a satıp sözleşmesinden kurtulmak istiyoruz

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, bir kez daha Yunanistan yolcusu. Daha önce PAOK forması giyen Rodrigues için, bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad kulübünden açıklama geldi ve başarılı futbolcuyu Olympiakos'a satarak sözleşmesinden kurtulmak istedikleri belirtildi.

02.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:43

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a gitmesi beklenen Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'dan açıklama geldi.

Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.

"RODRIGUES'İ GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Al Ittihad'dan Garry Rodrigues itirafı: Olympiakos'a satıp sözleşmesinden kurtulmak istiyoruz
Haber Yorumları (1)
KALINKOY MUHTARI: Birakin cocugu fenevde ne guzel bedava oynuyor iste Para sizin Icin cok mu onemli Rahat birakin garibimi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Wilma Elles Fatma Girik Demet Şener Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Düğün Bursa Doğum Antalya
Şu an buradasınız: Al Ittihad'dan Garry Rodrigues itirafı: Olympiakos'a satıp sözleşmesinden kurtulmak istiyoruz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:12:05. #1.15#
title