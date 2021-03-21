Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi

21.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:39

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah maçında baygınlık geçirdi. Bir anda yerde kalan 35 yaşındaki golcü daha sonra ayağa kalkarak oyun alanın dışına çıktı. Vazovagal Senkop hastalığına sahip olan Fransız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemde de baygınlık geçirmişti.

Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçın başlarında fenalık geçirdi. Ligin 24. haftasında evinde El Kadisiyah'ı konuk eden lider Al Hilal'de Fransız golcü, yine geçirdiği baygınlık sonrası yürekleri ağza getirdi.

OYUNA DEVAM ETTİ

Maça ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, karşılaşmanın henüz başlarında geçirdiği baygınlık sonrası yerde kaldı. Bir süre yüz üstü yerde baygın halde kalan Gomis, daha sonra ayağa kalkarak oyun alanının dışına çıktı. Bir süre dinlenen Gomis, sağlık durumunun normale dönmesiyle oyuna tekrardan girdi.

Al Hilal'da Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi

GALATASARAY'DA DA BAYILMIŞTI

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçirmiş ve izleyenleri korkutmuştu.

Al Hilal'da Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Tıp dilinde senkop olarak adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç, duruş kaybıdır.

Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ali Sunal Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 00:41:02. #1.15#
title