Aktif Bank'tan, Güneş Enerjisine 300 Milyon Dolarlık Finans Desteği

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) alanında mühendislik, tedarik ve inşaat hizmeti sunan ilk banka olduklarını belirterek, "2017 sonu itibarıyla 300 milyon dolar yatırımla yaklaşık 300 megavatlık GES projesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, sektöre sağladıkları finansal desteği gelecek dönemde artırarak, ülkenin ve dünyanın güneş enerjisinden sürdürülebilir bir biçimde faydalanabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bankanın, güneş enerjisi sektörü için geliştirdiği, pazarın dinamiklerine uygun modelle kredi sağladıklarını ve GES projeleri için ortaklıklar kurarak yatırımcı rolü üstlendiklerini belirten Sümer, "Kurduğumuz bu ortaklıklarla güneş enerjisi santralleri yapımına da bizzat katkıda bulunuyor, santrallerin üretim standartlarını sigortalayarak gelirleri güvence altına alıyoruz. GES alanında EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) hizmeti sunan ilk banka olarak, 2017 yıl sonu itibarıyla 300 milyon dolar yatırımla yaklaşık 300 megavatlık GES projesini hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sümer ayrıca, bankanın geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan sürdürülebilir ve temiz enerjiye olan inancını, "Güneşten ışık gelir, ısı gelir, enerji gelir. Gerisi Aktif Bank'tan gelir." sloganıyla hazırladıkları reklam filmiyle duyurduklarını da kaydetti.