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“Aktaş Kariyer Okulu” ilk mezunlarını verdi

Genç çalışan istihdamına büyük önem veren Aktaş Holding, yeni mezun gençleri Aktaş kurum kültürüyle yoğurup, iş dünyasına en iyi şekilde hazırlamak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Aktaş Kariyer Okulu" projesi kapsamında, ilk mezunlarını düzenlenen törenle verdi.

05.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:19
“Aktaş Kariyer Okulu” ilk mezunlarını verdi

çalışan istihdamına büyük önem veren , yeni mezun gençleri Aktaş kurum kültürüyle yoğurup, iş dünyasına en iyi şekilde hazırlamak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Aktaş Kariyer Okulu" projesi kapsamında, ilk mezunlarını düzenlenen törenle verdi.

Kaynak: Dunya.com

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