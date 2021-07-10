Aktar mağazasının 19. şubesi Kozlu'da açıldı

Zonguldak bölgesinin başarılı iş adamlarından VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, VHP-Akbaharat mağazalarının 19'uncu şubesini Kozlu'da açtı.

Zonguldak bölgesinin başarılı iş adamlarından VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, VHP-Akbaharat mağazalarının 19'uncu şubesini Kozlu'da açtı.

Şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel çaylar, bitkisel kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, ekstractlar, kuruyemiş ve baharat alanında hizmet veren VHP Grup, Kozlu'da ki vatandaşları şubesine bekliyor. Açılış törenine VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut ve firma yetkilileri, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, iş adamları, bölge esnafı ve yoğun bir kalabalık katılım sağladı.

Kaliteden ödün vermeden, her geçen gün kendilerini geliştirerek yola devam ettiklerini söyleyen VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, amaçlarının kaliteyi bozmadan, büyümeye devam edeceklerini belirtti. Akbulut konuşmasında; "Bugün Kozlu'muza 19. şubemizi açmanın tatlı gururu ve onurunu yaşıyoruz. Doğal ürünler, doğal kozmetik ürünler ve kuruyemiş dünyası olarak 1974'lü yıllarda büyüklerimizin başlattığı serüveni geliştirerek Türkiye'mize ve Dünya'mıza kazandırma hedeflerine yürümekteyiz. Bunlar halkımızın desteği ile olan şeyler. Adımlarımızı kaliteden ödün vermeden yapma eylemindeyiz. ve bu yolda ilerliyoruz. Ürünlerimizde daha ucuza değil, kaliteli ürünü daha uygun fiyata sunma arzusuyla, temizlik ve titizliği ön plana çıkararak halk ile bütünleşmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda hayatımıza devam etmekteyiz. Hep birlikte daha büyük hedeflere adım atmayı amaçlıyoruz." İfadelerini kullandı.

Açılışa katılan Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ise yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür etti. Bektaş, "Güzel bir müessese yapılmış, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu zor koşullarda işletme açmak zor ve cesaret işi. Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve VHP Lokman Efendi mağazası kurdele kesilerek hizmete açıldı. Mağazayı gezen katılımcılara ikramda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı