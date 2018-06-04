Aksiad Başkanı Ali Tekin Çelik Açıklaması

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017" listesinde Ankaralı firma sayısının 39'a yükselmesinin Başkent adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Çelik, yazılı açıklamasında, 2016'da listede yer alan Ankaralı firma sayısının 37 olduğunu hatırlatarak, geçen yıl itibarıyla bu sayının 39'a yükseldiğini belirtti.

Tekin, söz konusu yükselişin Ankara'da sanayinin gelişiminin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Bu durum, Başkent adına gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Listedeki 39 Ankara firmasından 6'sının savunma sanayisinde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Ankara, Türkiye'nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üstelik, üretim ve ihracat yapısına baktığımızda da teknolojik düzeyi itibarıyla da Türkiye ortalamasından farklılaşan kentte yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısının geliştiğini görmekteyiz. Ankara, sahip olduğu nitelikli nüfusa istihdam yaratma kapasitesi bakımından da ülke içinde iyi konumdadır. İleri teknolojide istihdam edilen nüfusun toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,48'dir ve bu oranla Ankara, İstanbul'un önündedir."