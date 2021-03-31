Akşener'den Erdoğan'a Merkez Bankası sorusu: Madem faizler düşürülmeyecekti neden Ağbal'ı görevden aldın?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk beyanının yüksek faiz politikasını sürdürmekten yana olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu gece operasyonu sonucunda TL, dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Madem yeni başkan aynı politikaları sürdürecekti, o zaman bizi neden bir gecede yüzde 15 fakirleştirdin Sayın Erdoğan" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini eleştirdi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yüksek faiz politikasının sürdürüleceğine ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Akşener, "Madem faizlerde düşüş olmayacaktı, Naci Ağbal'ı neden görevden aldınız? Neden bizi bir gecede yüzde 15 fakirleştirdiniz?" diye sordu.

Akşener Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

"Erdoğan'ın 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' açıklaması hala dillendiriliyor. Gelin birlikte hatırlayalım. Erdoğan bu doktrinini ilk kez ortaya attığında dolar 2 liraydı. Enflasyon tek haneliydi. Faizlerde yüzde 6'ydı. Şimdi geldiğimiz noktada ise faiz yüzde 19, dolar neredeyse 8,50 lira. Enflasyonu tutabilene aşk olsun.

"EKONOMİ BÖYLE YÖNETİLMEZ

Sayın Erdoğan, kurumlar ve kurumsal değerlerle oynayıp devlet yönetilmez. 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirilip ekonomi yönetilmez. Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede istikrardan bahsedemezsin.

"O ZAMAN AĞBAL'I NEDEN GÖREVDEN ALDIN?"

Eski Başkan Sayın Ağbal'ı faizleri artırdığı için görevden aldın. En azından kamuoyuna böyle yansımasına izin verdin. Ama nedense yeni gelen başkanın ilk beyanı yüksek faiz politikasını sürdürmekten yana oldu. Bende şimdi doğal olarak sormak istiyorum. Madem yeni başkan faiz düşürmeyecekti, o zaman Ağbal'ı neden görevden aldın?

"BİZİ NEDEN BİR GECEDE YÜZDE 15 FAKİRLEŞTİRDİN?"

Bu gece operasyonu sonucunda TL, dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Madem yeni başkan aynı politikaları sürdürecekti, o zaman bizi neden bir gecede yüzde 15 fakirleştirdin. Bu sorunun cevabı aslında basit. Görülüyor ki Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin gerekçesi ekonomi değil. Milletin refahı, esnafın, çiftçinin sorunları hiç değil. Türkiye AK Parti içindeki çekişmelere kurban ediliyor."