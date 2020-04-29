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Akşehir kirazında rekolte beklentisi yüksek

Konya'nın Akşehir ilçesindeki kiraz üreticileri, olumlu hava koşullarının sürmesi halinde bu yıl rekoltenin 30 bin tonu aşmasını bekliyor.

Akşehir kirazında rekolte beklentisi yüksek
29.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:04

Konya'nın Akşehir ilçesindeki kiraz üreticileri, olumlu hava koşullarının sürmesi halinde bu yıl rekoltenin 30 bin tonu aşmasını bekliyor.

Konya'nın meyvecilik ve bahçe tarımıyla ön plana çıkan ilçesi Akşehir, kiraz üretimiyle son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. "Akşehir kirazı" adıyla 2004'te tescil edilen ürün, 96 bin nüfusluk ilçenin önemli gelir kaynağı arasında gösteriliyor.

Akşehir Gölü havzasının mikro klima etkisi ile aroması hoş, dayanıklı ve lezzetli kirazı, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlarda ilgi görüyor.

Tarıma dayalı sanayi ve süt endüstrisinin de geliştiği ilçede, 15 bin dekar arazide ve yaklaşık 300 bin kiraz ağacından yılda ortalama 30 bin ton ürün elde ediliyor.

Öte yandan Sultandağı eteklerinden Akşehir Gölü kıyısına kadar uzanan kiraz bahçelerinin, çiçek açmasıyla doğa adeta gelinlik giydi. Drone ile görüntülenen havzanın beyaza bürünmesi güzel manzaraları da beraberinde getiriyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyulan ilçede, çiftçiler üretimin aksamaması için eşsiz güzellikler içindeki bahçelerde ter döküyor.

"Beklentimiz fiyatların 12 liranın altına düşmemesi"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim koşullarının seyri ile kirazda her şeyin olumlu olduğunu söyledi.

Akşehir'de üreticinin bahçelerinde yüksek rekolte hedefi için çalıştığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"İklim koşulları bu saatten sonra en önemli faktör. Ani sıcaklık değişimleri ve özellikle dolu riski en büyük tehlike. Herhangi iklimsel bir olumsuzluk olmadığı takdirde rekolte bu sene 30 bin tonun üzerine çıkabilir. Geçen yıl fiyat kilogramda 10 ila 12 lira arasında konumlandı. Bu yılki beklentimiz de bu rakamların altında olmaması. Altına düşmediği takdirde sevindirici olacaktır."

"Ağaçlarımız çok güzel çiçek açtı"

İlçenin Gölçayır Mahallesinde yaşayan Dursun Solmaz ise mahallede meyveciliğin giderek yaygınlaştığını söyledi.

Bölgenin en önemli geçim kaynağının bahçe tarımı olduğunu anlatan Solmaz, "Bu yıl ağaçlarımız çok güzel çiçek açtı. Muhtemelen 2 aya kadar kiraz toplamaya başlayacağız. Koronavirüs nedeniyle Güneydoğu'dan tarım işçilerinin gelememesi büyük sıkıntı. İhracatı olan bir ürün yetiştiriyoruz. Bununla ilgili de sıkıntı yaşanmamasını diliyoruz." diye konuştu.

Kiraz bahçesinde çalışan 21 yaşındaki Ali Türkoğlu da çiçeklenmeden önce ağaçların genel bakımlarını tamamladığını belirterek, budama, yabancı otla ve haşere ile mücadele yaptığını kaydetti. Türkoğlu, üretim sezonunun bereketli geçeceğine inandığını da dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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