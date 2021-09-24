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Aksaray, sporun cazibe merkezi haline geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aksaray, sporun cazibe merkezi haline geliyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanında ihtisaslaşmayla yetkilendirilen Aksaray Üniversitesinin tüm spor tesislerinin şehrin emrine amade olduğunu, hareket ve sağlıklı yaşam bilincini oluşturmaya yönelik tüm aktivitelere katkı sunmaktan büyük bir...

AKSARAY (İHA) - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanında ihtisaslaşmayla yetkilendirilen Aksaray Üniversitesinin tüm spor tesislerinin şehrin emrine amade olduğunu, hareket ve sağlıklı yaşam bilincini oluşturmaya yönelik tüm aktivitelere katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlayan "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinin açılış töreni, bu yıl ASÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl protokolünün bisiklet turu ile başlayan organizasyon kapsamında sporcular, tekvando, karate, tenis, okçuluk, voleybol, maket uçak, masa tenisi, judo, güreş, satranç, ayak tenisi, wu-shu, kickboks, muay thai gösterileri sundu.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, kapsamlı bir altyapıya haiz ASÜ'nün tüm spor tesislerinin Aksaray'ın emrine amade olduğunu belirtti. 2018 yılının sonunda Cumhurbaşkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK'ın ortaklaşa kararıyla, 2006 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında spor ve sağlık alanında ihtisaslaşmayla yetkilendirildiklerini anımsatan Rektör Şahin, hareket ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya dair her çalışmaya katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın programın kapsamına ilişkin kısa konuşmasının ardından bir değerlendirme yapan Vali Hamza Aydoğdu ise özellikle çocukların bir spor dalıyla ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada çocukların asosyal olarak yetişmemesi açısından bu hususun önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Aksaray, sporun cazibe merkezi olmaya başladı. Bundan sonra da etkinlikler yapacağız. İş birliği münasebetiyle ASÜ Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin çok güzel tesisleri var. El birliği ile aktiviteleri arttıracağız" dedi.

Açılış gösterilerinin ardından, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ve Tokyo Olimpiyatlarına katılan milli sporculara hediye ve madalyaları takdim edildi. - AKSARAY

Aksaray, sporun cazibe merkezi haline geliyor

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