Aksaray'da pancar hasadı sürüyor
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Aksaray'da pancar hasadı sürüyor

26.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:02

- Aksaray'da pancar hasadı sürüyor Aksaray'da şeker pancarı hasadı devam ediyor.

- Aksaray'da pancar hasadı sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da şeker pancarı hasadı devam ediyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde pancar hasadı sürüyor. Anadolu'nun kalbinde bulunan ve Konya havzası olarak bilinen bölgede Nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlar ürünlerini verdi. En zahmetli tarım ürünlerinden birisi olarak değerlendirilen şeker pancarı yetiştiriciliği, ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölgede tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Yaklaşık 75 dekar araziye şeker pancarı ekimi yapan çiftçi Derviş Mehmet Kaçar (44), "Emek olmadan yemek olmaz. Biz bu şeker pancarını Nisan'ın 20'si gibi ekiyoruz. Önce tarla hazırlığı, ekimi, ondan sonra çapası, gübresi, sulaması derken Ekim ayına geldi mi hasadını yapıyoruz. Fakat bizim bu bölgemiz malum İç Anadolu Bölgesi'nin en az yağış alan bölgesi. En büyük problemimiz suyumuz bitme noktasına geldi. Elektrik, akaryakıt ve gübre fiyatları çok sorun oluyor. Bu konularda biz çok mustaribiz. Devletimiz bu yöre için, alternatif tarım ürünleri getirirse biz eğer bazı şeylerden faydalanırsak, ülke ekonomisine büyük katkı sağlarız. Şeker pancarı da ülke ekonomisine büyük katma değer sağlıyor, bizlere para kazandırıyor fakat çok zahmetli" dedi.

Aksaray'da pancar hasadı sürüyor
Aksaray'da pancar hasadı sürüyor
Aksaray'da pancar hasadı sürüyor
Aksaray'da pancar hasadı sürüyor
Aksaray'da pancar hasadı sürüyor
Aksaray'da pancar hasadı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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