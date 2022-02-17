Aksaray Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV düzenlemesinin ardından yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararını aldıklarını aktaran Dinçer, "Gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptık. Mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladı." ifadelerini kullandı.