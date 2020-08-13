Aksa Akrilik, kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürünü Everfresh'i piyasaya sundu Aksa Akrilik, Ar-Ge merkezinde ürettiği "Everfresh" ile tekstil sektörünü yeni bir ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Aksa Akrilik, Ar-Ge merkezinde ürettiği "Everfresh" ile tekstil sektörünü yeni bir ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin "Everfresh" markalı tekstil ürünü, kalıcı antimikrobiyal özelliğiyle tüketicilerin hijyen beklentisine çözüm sunarken, insan sağlığına zararsız ve çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. "Everfresh", üretimi esnasında ürünün içine hapsedilerek kullanılan çinko iyonu teknolojisi sayesinde güçlü antimikrobiyal etki gösterirken, bu özelliği ile zararlı bakteri, küf ve mantar oluşumunu önlüyor. Everfresh'e antimikrobiyal etkisini kazandıran etken madde olan çinko iyonu teknolojisinin elyafın içerisinde yer alması, antimikrobiyal özelliğin kalıcı olmasını sağlarken, kullanım esnasında ya da sonrasında cilde zarar vermiyor. Diğer taraftan, benzer ürünlerde gümüş kullanılarak kazandırılan antimikrobiyal özelliğin, yüksek maliyetli olduğu belirtilirken, insan sağlığı ile doğaya zararlı etkilerinin olduğu biliniyor.

Everfresh, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu hale gelen maskenin yanı sıra içlik, çorap, kot, gömlek, bebek ürünleri, aktif giyim gibi giyeceklerde kullanılabiliyor. Ayrıca, el örgüsü, yastık ve yorgan kılıfı, nevresim, halı, battaniye ve havlu gibi ev tekstil ürünlerinde de kullanım imkanı bulunuyor.

Kalıcı antimikrobiyal özellik

Termal izolasyon, buhar geçirgenliği, hava geçirgenliği ve hızlı kuruma özelliklerine sahip Everfresh, yıpranma ve eskimeye dayanıklılığıyla ön plana çıkarken, tüm ürünlerde sonsuz yıkama dayanıklılığı sunuyor. Ürün, onlarca kez yıkama sonrasında bile ilk günkü güçlü antimikrobiyal özelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Giysilerde kötü kokuya son

Everfresh teknolojisi, antimikrobiyal özelliğiyle kötü kokuya yol açan bakterilerin giyeceklerde üremesini engelliyor. Çorap, iç çamaşırı, içlik, gündelik kıyafetler ve performans ürünlerinde kuru kalmayı sağlayan Everfresh, kötü kokuyu yok ederken; kullanıcıların çok daha uzun süre temiz ve ferah hissetmesini sağlıyor. Everfresh, giysilerde sık yıkama ihtiyacını azaltarak daha az su ve enerji kullanımına destek olurken, aynı zamanda ürünlerin kullanım ömrü uzuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Everfresh'in antimikrobiyal özelliğiyle çok çeşitli kullanım avantajları barındırdığını belirterek, "Everfresh, Aksa Akrilik ailesinin en yeni üyelerinden biri. Everfresh ile tüketicilere sunduğumuz kolaylıklar sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Antimikrobiyal özelliğiyle, pandemi nedeniyle artan hijyen ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Deneyimli Ar-Ge ekibimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu, kendi pazarını yaratan öncü bir ürün geliştirdik. Üretimindeki teknolojiyle bir ilk niteliği taşıyan Everfresh, sektörden oldukça olumlu dönüşler alıyor. Kullanıcılara konforlu ve hijyenik bir deneyim sunan Everfresh'e pazardan gelen talebin, önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA