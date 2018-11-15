Aksa, 115 Mw'lık Manisa Doğalgaz Santrali'ni Kapatıyor

Aksa Enerji 115 megawatt kurulu güçteki Manisa Doğalgaz Santrali'nin üretim lisansının iptal edilmesi için EPDK'ya başvurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır" denildi.

Ege'nin sanayi merkezlerinden Manisa'da 2008 yılında faaliyete başlayan Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye'de kurulmuş olan ilk gaz motorlu kombine çevrim santraliydi. Santral, basit dönüşümlü olarak faaliyete başlamış, 2009 yılında kombine dönüşümü tamamlamıştı.

Santral, 12 adet 8,7 MW gücünde Wartsila 20V34SG gaz motoru, 12 adet Aalborg kazan ve 1 adet 10,5 MW gücünde Dresser-Rand buhar türbini ile toplam 115 MW kurulu güçte üretim gerçekleştiriyordu.