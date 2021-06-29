Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi
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Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın yöresel lezzetlerinin tutkunu çıktı. Özil'in akrabaları, yıldız futbolcunun memleketine gittiği zaman özellikle Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi yemeden ayrılmadığını belirtti.

Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil, her yıl mutlaka memleketine giderek ziyaretlerde bulunuyor. Özil'in akrabaları yıldız futbolcunun Devrek'e gittiği zaman yemeden duramadığı lezzet üçlüsünü söyledi.

MESUT'A KARGO İLE BAKLAVA GÖNDERİYORLAR

Özil'in akrabaları ünlü futbolcunun Devrek'e gelince beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinden yemeden ayrılmadığını söylüyor. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; akrabaları bu lezzetleri bazen Özil'e kargo ile de gönderiyorlar.

TESCİLLİ LEZZETLER ARASINDA BULUNUYOR

Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava ve cevizli kömeç tescilli lezzetler arasında da bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir yöre halkı tarafından bilinen, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde tüketilen beyaz baklavanın diğer baklavalardan farkı; beyaz renkte olması, pişirme süresinin uzun sürmesi olarak açıklanıyor.

Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi
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Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi - Haberler Spor
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