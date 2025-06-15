AKL hangi takım, AKL açılımı ne?

AKL hangi takım, AKL açılımı ne?
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FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın en önemli maçlarından Bayern Münih Auckland City maçı öncesi AL hangi takım, AKL açılımı ne, araştırıldı. Peki, AKL hangi takım, AKL açılımı ne?

Bayern Münih Auckland City maçı hangi kanalda? Bayern Münih Auckland City maçı öncesi Bayern Münih Auckland CityAKL hangi takım, AKL açılımı ne, merak edildi.

AKL HANGİ TAKIM?

AKL :Auckland City FC

AUCKLAND CİTY HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Auckland City FC, National League'de oynayan bir Yeni Zelanda profesyonel futbol kulübüdür. Kulüp, 3 Şubat 2004 tarihinde kurulmuş olup Auckland merkezlidir ve ana maçlarını Kiwitea Street'te oynamaktadır.

Auckland City FC, kuruluşundan bu yana 12 New Zealand Football Championship ve 11 OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak hem Yeni Zelanda hem de Okyanusya'da büyük bir güç haline geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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