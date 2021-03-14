AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
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AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

14.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:43

AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Test sonrası AKINCI'nın görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Yeni bir sabah, yine bir test uçuşu. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı.

Baykar Savunma, AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla geçtiğini duyurdu.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

SELÇUK BAYRAKTAR: HEYECAN İLK GÜNKÜ GİBİ

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.

Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.

AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
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