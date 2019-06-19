Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu.

Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu.

Kaynak: Dunya.com

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