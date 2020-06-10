Akıllı Kentlerde Hangi Teknolojiler Kullanılacak? Teracity Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Erdal Cem Özdemir, akıllı kentlerde hangi teknolojilerin kullanılacağını anlattı.

Teracity Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Erdal Cem Özdemir, akıllı kentlerde hangi teknolojilerin kullanılacağını anlattı. Bu tabirin aslında, veriyi anlamlandırma ve veriyi analiz üzerinden tanımlandığını belirten Özdemir; bu tanımı, kentlerde atık toplamaktan, kentlerdeki en ince sorunlara kadar toplanan verilerin analizleri sonucu çözüme gidilmesi olarak örneklendirdi. Bu alanda birçok firmaya sahip olmamıza rağmen henüz yolun başında olduğumuzu yineleyen Özdemir, yazılım sektörünün burada en önemli aktör olduğunu vurguladı.