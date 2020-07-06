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Akhisarspor'un yeni sponsoru Akhisar Belediyesi

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor, Akhisar Belediyesi ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.

Akhisarspor'un yeni sponsoru Akhisar Belediyesi
06.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:33

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor, Akhisar Belediyesi ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.

2017-2018 sezonundan bu yana göğüs sponsoru bulunmayan Akhisarspor, uzun bir aranın ardından göğüs sponsorluğu için Akhisar Belediyesi ile anlaştı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İyi günde kötü günde her zaman şehrimizin takımı Akhisarspor'umuzun arkasındayız. Takımımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonu için Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut ile göğüs reklamı anlaşması imzalayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daha önceden anlaşması imzalanan kol reklamlarının da devam ettiğini ifade etti.

Başkan Dutlulu: "Her zaman takımımızın destekçisiyiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İyi günde, kötü günde her zaman takımımızın arkasındayız. Daha önceden kol reklamı vererek destek olduğumuz, Süper Lig yolunda mücadele veren Akhisarspor'umuza göğüs sponsoru olarak destek vereceğiz. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun. Takımımızın eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karabulut: "Örnek bir destek"

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut ise, "Her zaman destekleri ile bize güç veren Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederiz. Bu zor zamanlarda göğüs reklamı anlaşması ile takımımıza örnek bir destekte bulunması oldukça sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yılmaz Vural: "Başkanımızın desteği çok değerli"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da, belediye desteğinin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu zor dönemde belediyenin Akhisarspor'a destek vermesi bizleri oldukça mutlu etti. Çünkü hakikaten ekonomik açıdan çözüm bulmakta zorluk yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Kulüp başkanımız, as başkanımız ve ben, Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek bu konu hakkında görüştük ve sağ olsunlar bizlere destekte bulunacaklarını ifade ettiler. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bugüne kadar zaten hep yanımızdaydı ve bundan sonra da yine her zaman yanımızda olacaklarını ifade ettiler. Belediye Başkanımızın babası Ahmet Dutlulu da bu takımın tesisleşmesinde geçmişte büyük destek veren, büyük emekleri olan çok değerli birisidir. Çok mutluyuz; çözümsüz bir durum vardı ve belediyemizin destekleriyle bu durumun üstesinden geleceğiz. Akhisarspor'u siyaset üstü görmek de büyük bir onurdur. Siyaset ve spor birlikte olacak iş değil. Başkanımızın şu andaki desteği inanın çok değerli ve biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu desteğin karşılığında bir üst lige çıkmak mümkün olur. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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