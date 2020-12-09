Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, görevinden istifa etti

09.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:08
Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, görevinden istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, görevinden istifa etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, görevinden istifa etti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kavçak, sezon başında gelen teklif üzerine maddi beklentiye girmeden, Akhisarspor sevdasıyla görevi kabul ettiğini, ellerindeki imkanlar ölçüsünde iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Alınan kötü sonuçlar üzerine bazı kararlar aldığını aktaran Kavçak, şunları söyledi:

"Akhisarspor olarak iyi işler de yaptığımıza inanıyorum. Takımımız her hafta üzerine koyarak gelişti ve umut verdi. Fakat son 3 haftada alınan kötü sonuçlar beni bu kararı almaya itti. Bugün itibarıyla Akhisarspor'da teknik direktörlük görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum."

Sezon başında Cem Kavçak ile anlaşan yeşil-siyahlılar, 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Son üç maçta puan alamayan takım, ligde 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

İlgili Haberler

Akhisarspor'da Cem Kavçak gitti
Akhisarspor'da Cem Kavçak gitti
TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti
TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz'
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, görevinden istifa etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:19:13. #1.14#
title