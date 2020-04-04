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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Akhisarspor sıkı çalışıyor

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen ara öncesi 28 maçta 45 puanla direkt Süper Lig yarışında olan Akhisarspor, en az 2.5 ay sürmesi öngörülen futbolsuz süreçte formda kalmak için harıl harıl çalışıyor.

04.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:07
Akhisarspor sıkı çalışıyor

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen ara öncesi 28 maçta 45 puanla direkt Süper Lig yarışında olan Akhisarspor, en az 2.5 ay sürmesi öngörülen futbolsuz süreçte formda kalmak için harıl harıl çalışıyor. Futbolcuların bu uzun periyotta fiziksel kayıp yaşamaması için evlerinde uygulayabilecekleri kapsamlı bir antrenman programı belirleyen teknik direktör Yılmaz Vural, 6'şarlı 4 gruba böldüğü takımın günlük online idmanlarını anbean takip ediyor. Vural, sahalardan uzak geçecek süreçte fiziksel kondisyonlarını yüzde 60-70 oranında koruyup topla antrenmanların başlayacağı tarihe hazır halde gelmek istediklerini açıklamıştı.


Kaynak: DHA

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