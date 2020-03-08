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Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor

Akhisarspor - Osmanlıspor maçı ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

08.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:00
Akhisarspor - Osmanlıspor maçı ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.


Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, çok enteresan bir maç olduğunu ifade ederek, "Rakibimizin hakikaten çok usta ayakları var ama oyunun genelinde usta ayaklara karşı iyi kapatıp kontralarla sonuca gitmeye çalıştık. Aslında bunda başarılı da olduk. Ancak iki tane bireysel hatadan sonra maç çok farklı hale geldi. Biz maçı tekrar geri koparabilirdik. Farka da gidebilirdik. Neticesinde 3-2 bitti ama son ana kadar kovaladık. Sezon başından bu yana bireysel hatalarımızı maalesef bugün de tekrarladık. Karşı ekip de bunları affetmeyen cinsten bir ekipti. Bu maç geride kaldı. Önümüzde 8 tane yarışımız var" dedi.


Akhisarspor cephesi


Zor bir lig maçından 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, "İlk devre 5, ikinci devre ise 3 net pozisyon yakaladık. Rakibin ise ilk devre 1 tane net pozisyonu olurken, attığı iki golde, girdikleri pozisyondan değil, bizim hatalarımızdan kaynaklanmıştır. Yine son dakikaları sancılı geçirdik. Bizim gibi bir takımın bunu atlatması gerekiyor artık. Bugün gördük ki, bu ligin aşağısı veya yukarısı diye bir şey yok. Herkesin bu ligde bir hedefi var. Bu takımı aldığımda hiç 5. olamamıştı. Bugün ligin 36. haftasını 5. olarak bitirdik ve aradaki puan farklarını da kapattık" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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