Akhisarspor, Nsima'yı da açıkladı

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldıran düşme hattındaki Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Nsima Peter'in transferini de resmen duyurdu.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldıran düşme hattındaki Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Nsima Peter'in transferini de resmen duyurdu.

32 yaşındaki Nijeryalı forvet, sezonun ilk yarısında İsveç'te Falkenbergs takımında forma giyip bu sezon 21 maçta 3 kez ağları sarstı. Akhisarspor'da Ankaragücü'ne 2 milyon TL bonservis bedeli karşılığıyla verilen Ali Kaan Güneren de yeni takımına imza attı.

- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ