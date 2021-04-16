Akhisarspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı
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Akhisarspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

Akhisarspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile yolları ayırdığını duyurdu.

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TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile yolları ayırdığını duyurdu. Yaklaşık 1 buçuk aylık görev süresi boyunca yeşil-siyahlı takımın başında 7 karşılaşmaya çıkan Gül, bu maçlarda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Akhisarspor Fırat Gül yönetiminde rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Ligde son dört haftaya girilirken 25 puanla 16'ncı sırada yer alan yeşil-siyahlıların en yakın rakibi Menemenspor ile 6 puan farkı bulunuyor.

Sportif direktör Bayram Ali Kaya'nın ise önümüzdeki 4 müsabakada takımın başında yer alması bekleniyor.Akhisarspor yönetimi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fırat Gül hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

 


- Akhisarspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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