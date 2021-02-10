Akhisarspor'da zemine tam puan
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Akhisarspor'da zemine tam puan

10.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:21
Akhisarspor'da zemine tam puan

TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemini Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptığı denetimlerden tam not aldı.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemini Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptığı denetimlerden tam not aldı. Türkiye'de hibrit çimin uygulandığı ilk statlardan biri olan stadyumda cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçı öncesi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da bakım çalışmalarını yakından takip etti. Dutlulu, saha zemininin sürekli olarak yaptıkları bakımlarla çok iyi durumda olduğunu belirterek, Akhisarspor'un daha iyi imkanlarda oynaması için ellerinden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.


Akhisarspor'da zemine tam puan
Akhisarspor'da zemine tam puan
Akhisarspor'da zemine tam puan
Akhisarspor'da zemine tam puan
Akhisarspor'da zemine tam puan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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